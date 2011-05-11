Требуется помощник контент-менеджера.

Требуется на постоянную работу специалист на длительный срок!!! Много работы!!!! выходной декабрь задача: обработка фотографий - корректировка цвета - кадрирование - ручная ретушь лиц, тела... - дизайн aльбомов ВНИМАНИЕ ОБНАВЛЕНИЕ!!! В неделю: - обработка около 1000 фотографий -10 художественных фотографий - 1 альбом (10 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия работы:
Подготовка фотографий промышленного оборудования для размещения на сайте (поиск в интернете и в локальной сети, местами сложная обтравка и обработка в Photoshop), а также страниц из технических каталогов.
Работа в офисе в рабочее время. Гибкий график, но не менее 15 часов в неделю(в промежутке с 9-00 до 18-00).
Оплата 6000р./мес.
Навыки работы в Photoshop, Adobe Acrobat (версия Pro). Высокая ответственность и внимательность. Область бизнеса – промышленное оборудование.
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