Требуется помощник контент-менеджера.

$250
Обработка фотографийЗакрытнет заявок137 просмотров
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Условия работы:

Подготовка фотографий промышленного оборудования для размещения на сайте (поиск в интернете и в локальной сети, местами сложная обтравка и обработка в Photoshop), а также страниц из технических каталогов.

Работа в офисе в рабочее время. Гибкий график, но не менее 15 часов в неделю(в промежутке с 9-00 до 18-00).

Оплата 6000р./мес.

Навыки работы в Photoshop, Adobe Acrobat (версия Pro). Высокая ответственность и внимательность. Область бизнеса – промышленное оборудование.

13 лет назад
DIM_FS
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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