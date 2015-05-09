Требуется зафотошопить 2 фотографии

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок390 просмотров

Для раздела "команда" сайта

http://luxeo.com.ua/#our_team

Требуется зафотошопить 2 фотографии в атачменте (добавив фон и сделав расположение персонажей вписывающийся в стелистику других фотографий.

Эти 2 фотографии послужат заменой фотографий:дмитрия ковшуна и дмитрия переходько.

размер зафотошопленных фотографий должен быть 568 на 320

Оплата по факту либо безопасная сделка. Срок 1 день, но лучше сегодня

10 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
44 минуты назад

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Нет заявок фрилансеров