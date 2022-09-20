Убрать внутренний фон у всех изображений, оставить только контур

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Закрыт6 заявок116 просмотров

Нужно убрать внутренний фон у всех изображений, оставить только контур

3 года назад
yanmel
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