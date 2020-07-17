Необходимо отфотошопить бетонную стойку(черную) чтобы было похоже, что она отремонтирована
В групповом фото заменить изображение человека на переднем плане
На групповом фото надо заменить одного человека на переднем плане на его изображение с другого фото
Заявки фрилансеров
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