В групповом фото заменить изображение человека на переднем плане

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Закрыт1 заявка153 просмотра

На групповом фото надо заменить одного человека на переднем плане на его изображение с другого фото

5 лет назад
guest_1595317691112
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Екатерина
 
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