Вырезать обьекты в фотошопе

Обработка фотографийЗакрыт145 заявок1756 просмотров
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Ищем человека для вырезания обьектов из фотографий.

Цена от 0.5$ до 10$ взависимости от сложности обьекта.

Все подробности при переписке.

14 лет назад
zasq12
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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