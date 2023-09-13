Внести зміни в скан / замінити дані на скані рукописного тексту

$20
Обработка фотографийЗавершен5 заявок30 просмотров
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Є документ, в якому частина тексту рукописна, частина печатна. В ньому є 8 місць, де треба замінити дати (рік, місяць, число).

У вкладенні список правок, які треба зробити (що б було зрозуміло об?єм роботи). Бажаючим відправлю оригінали документів в хорошій якості, на яких ці правки треба буде виконати.

3 месяца назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
$10
1 день
UAH
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