Доброго времени суток. Задание следующее: Необходимо озвучить 1000 заметок. Обязателен четкий, приятный голос и опыт озвучивания. Пол исполнителя не важен, но в идеале если это будет и мужчина ...
Начитка текста (запись голоса)
Нужно:
Надиктовать фразы на русском языке, на околокомпьютерную тематику, через окно браузера, онлайн. Интонация, "красота" голоса значения не имеет. Время диктовки примерно 20-30 мин. Оплата - 200 руб. Записать свой голос можно только раз.
Оплата:
Оплата после отчета и подтверждения сделанных записей, допустим если в начале недели записи были сделаны, то в конце недели уже оплата.
Варианты оплаты:
Мобильный телефон
Яндекс.Деньги
WebMoney
RBKMoney
Деньги@Mail.ru
Киви кошелек
Требования:
- от 18 лет
- стабильное интернет подключение
- гарнитура с микрофоном
- русский язык - родной
- IE 9 версии с установленным Silverlight
- отсутствие посторонних шумов во время записи голоса
подробная инструкция
https://docs.google.com/document/d/1mELUMG3l874mRIFF9iqANg4BLxsUKJc70n8YzHIeVlA/edit
Заявки фрилансеров
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