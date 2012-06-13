Начитка текста (запись голоса)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки562 просмотра

Нужно:

Надиктовать фразы на русском языке, на околокомпьютерную тематику, через окно браузера, онлайн. Интонация, "красота" голоса значения не имеет. Время диктовки примерно 20-30 мин. Оплата - 200 руб. Записать свой голос можно только раз.

Оплата:

Оплата после отчета и подтверждения сделанных записей, допустим если в начале недели записи были сделаны, то в конце недели уже оплата.

Варианты оплаты:

Мобильный телефон

Яндекс.Деньги

WebMoney

RBKMoney

Деньги@Mail.ru

Киви кошелек

Требования:

- от 18 лет

- стабильное интернет подключение

- гарнитура с микрофоном

- русский язык - родной

- IE 9 версии с установленным Silverlight

- отсутствие посторонних шумов во время записи голоса

подробная инструкция

https://docs.google.com/document/d/1mELUMG3l874mRIFF9iqANg4BLxsUKJc70n8YzHIeVlA/edit

13 лет назад
homerfc
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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