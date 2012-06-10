Озвучить заметки

Доброго времени суток.

Задание следующее:

Необходимо озвучить 1000 заметок. Обязателен четкий, приятный голос и опыт озвучивания. Пол исполнителя не важен, но в идеале если это будет и мужчина и женщина.

Заметки небольшие, от одного до пяти предложений. Возможно нужно будет на каждую заметку наложить фоновую музыку, что бы было красивее. Это совершенно не сложно для знающих дело.

(Сделал бы и сам но с голосом не все хорошо)))))

Пример заметки: "В некоторых частях Пустыни Атакама, В Южной Америке, дождя не было уже в течение несколько сотен лет. Несмотря на это, там можно найти даже животных и растения, которые растут совсем без поливной воды под ярким солнцем."

Что то подобное есть вот здесь ( http://www.moskva.fm/user/lilit2/music/collection/3696228), только там большие истории.

Если Вы в данный момент заняты, не страшно, заметки будут готовы не раньше чем через неделю и сроки не горят совепшенно.

В дальнейшем для окончательного выбора исполнителя необходимо будет озвучить заметку которая в примере и выслать мне, что бы я услышал Ваш голос.

Проект малобюджетный.