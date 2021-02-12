Озвучить 450 слов на тему "Цифровая грамотность"

ОзвучиваниеЗакрыт18 заявок331 просмотр
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Нужно озвучить текст на 450 слов. Голос должен быть мужским и чтобы завлекал слушателя, чтобы ему стало интересно слушать. Я намереваюсь использовать вашу запись для видеоролика на YouTube. Текст в прикреплённом файле

Обязательные требования:

Озвучивание всего текста в файле.

Результат отправить файлом .mp3

Исключить посторонние шумы на записи

Иметь приятный микрофон

3 года назад
guest_16133938934038
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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