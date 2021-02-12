Озвучить видео-инструкцию для роликов на ютуб

Нужно озвучить мужским голосом около 500 коротких текстов примерно по 2 минуты каждый (они уже были озвучены несколько лет назад, теперь нужно перезаписать в лучшем качестве). Нужно озвучить все статьи до конца марта. Отправляйте пример аудио, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно озвучить 2 видео инструкции для ролика на ютуб. Длина роликов от 1 до 2.5 минут( около 150 слов для каждого ролика) В дальнейшем будет еще 1 инструкция.
Пол не важен.
Прикрепите пример вашего голоса с этой фразой "Вы получите 6-значный код на свою электронную почту."
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