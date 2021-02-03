Нужен хороший женский голос с хорошей звукозаписывающей аппаратурой, для озвучки женских персонажей из фильма: "Гарри Поттер и Философский Камень" (Гермиона, Макгонагалл, Продавщица сладостей, Мадам Трюк), а также главного женского персонажа из катсцен компьютерной игры NFS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу женский голос для озвучивания 5 коротких видео.
По ссылке 1 ролик и документ с текстом для ознакомления https://drive.google.com/drive/folders/1oFAKBF3zYY5OiUZvifzY2tASZOjWm98w?usp=sharing
Пожалуйста, напишите вашу цену и прикрепите пример голоса.
Мне удобно будет оплатить на Яндекс Деньги, но могу рассмотреть другие варианты.
Спасибо!
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