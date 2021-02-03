Женский голос

ОзвучиваниеЗакрыт49 заявок1042 просмотра
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Здравствуйте!

Ищу женский голос для озвучивания 5 коротких видео.

По ссылке 1 ролик и документ с текстом для ознакомления https://drive.google.com/drive/folders/1oFAKBF3zYY5OiUZvifzY2tASZOjWm98w?usp=sharing

Пожалуйста, напишите вашу цену и прикрепите пример голоса.

Мне удобно будет оплатить на Яндекс Деньги, но могу рассмотреть другие варианты.

Спасибо!

3 года назад
dmtr_k
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад