Мужской голос. Около 500 текстов по 2 минуты

Нужно озвучить мужским голосом около 500 коротких текстов примерно по 2 минуты каждый (они уже были озвучены несколько лет назад, теперь нужно перезаписать в лучшем качестве). Нужно озвучить все статьи до конца марта.

Отправляйте пример аудио, записанного в тишине и цену за 1 статью.

Требования к аудио:

Отсутствие шумов

Отсутствие щелчков языком и других посторонних звуков

Средний темп и четкая дикция

Произношение ВСЕХ слов с правильным ударением

Правильное склонений всех цифр. Это важно, потому что в текстах часто встречаются даты, суммы и другие цифры в разных падежах

Эти тексты используются для преподавания русского как иностранного, поэтому все слова в тексте идут с ударениями. Пример текста прикреплен. Произношение должно быть четким, никакого прожевывания слов.