Женский голос для озвучки женских персонажей на два Youtube-канала

Нужен приятный, чистый, мягкий, гибкий, молодой женский голос (ни в коем случае, не грубый, низкий, хриплый, писклявый), которым хорошо владеют (вы умеете произносить те или иные фразы - выразительно, чисто, ясно, четко, без плямканья и хлопков, или с их минимальным уровнем), с приемлемой звукозаписывающей аппаратурой (телефонный микрофон или микрофон из наушников - не подойдет, нужен конденсаторный микрофон, который записывает не хуже BM-800, или какой-то неплохой USB-микрофон, вроде Fifine K669, у меня например, Fifine K670, которого более-менее хватает, но хочу обновиться на Rode NT-USB) для закадровой озвучки женских персонажей на Youtube-канал, который называется "Рейтинг R" (а также "Рейтинг R" на английском, который будет создан в скором времени). Первый канал (да и второй тоже будет), посвящен юмористически-развлекательным переводам, для совершеннолетней аудитории, с черным юмором, и матом, по ситуации. Чтобы лучше ознакомиться с каналом, его духом, стилем, вот ссылка на одно из видео: пародия на мультфильм "Мадагаскар", который переделан в черную комедию, без озвучки, в котором история рассказывается с помощью субтитров под музыку Limb Bizkit Take A Look Around: https://www.youtube.com/watch?v=TB3oHilKxTI, также можете посмотреть и на другие видео. Ассортимент канала такой (некоторые форматы уже представлены, вроде полных переводов фильмов, трейлеров, пародий, а некоторые, вроде частичных переводов или мультивселенных, только будут представлены в ближайшем будущем): полные переводы, берется какой-то фильм или катсцены, из какой-то игры, из него вырезаются те или иные отрезки с диалогами, к ним делается сценарий с шутками, в итоге получится видео, длительностью, в пределах 20 - 40 минут, за озвучку женских персонажей в полном переводе, предусмотрена фиксированная сумма в 500 рублей, и не забывайте, 500 рублей, это за каждый из вариантов: 500 рублей за вариант на русском, и 500 рублей за вариант на английском (если понадобится, так как, на канал для англоязычной аудитории, планирую делать только те видео, созданные для канала на русском, которые могут понравиться англоязычной аудитории), то есть, в сумме за одну работу может выйти 1000 рублей, и не беспокойтесь, работы там не так уж много, по запросу предоставлю один из сценариев полного перевода, в котором, фразы женских персонажей выделены зеленым, что позволит увидеть примерный объем работы, который будет в каждом следующем полном переводе; частичные переводы, в нем юмор строится вокруг оригинальной озвучки и персонажей, взять например диалог двух персонажей, один персонаж говорит свои оригинальные фразы, а другой - выдуманные мной, и в итоге получится круто, такая работа будет длиться от 10 минут и до 15 минут, за эту работу предусмотрена фиксированная плата, в размере 300 рублей, за каждый из вариантов, за всю работу может выйти 600 рублей, работы будет меньше чем в полном переводе, по запросу предоставлю один из сценариев частичного перевода, в котором фразы женских персонажей выделены зеленым, что позволит увидеть примерный объем работы, который будет в каждом следующем частичном переводе; пародии, это видео, длительностью до 5 минут, но чаще всего в пределах 2 - 3 минут, там работы по озвучке женских персонажей, может вообще не быть, но если будет, то за нее предусмотрена плата в 150 - 200 рублей, снова же, за каждый из вариантов, по запросу, предоставлю один из сценариев пародии, в котором, фразы женских персонажей выделены зеленым, что позволит увидеть примерный объем работы, который будет в каждой следующей пародии; перевод новых трейлеров, это видео, длительностью до 3 минут, в которых может и не быть работы по озвучке женских персонажей, но если будет, плата такая же, как и за озвучку пародий, объем работы примерно такой же как и в пародии; мультивселенные, здесь вообще не понадобится что-то озвучивать, юмор строится в соединении отрезков из разных фильмов, чтобы в итоге получалось смешно. Подытоживая, сейчас я готов заплатить 500 рублей за озвучку женских персонажей в полном переводе, 300 рублей в частичном переводе, 150 - 200 рублей в пародии, трейлере. По мере увеличения дохода с каналов, плата за работу, также будет расти. Возможно, это не лучший вариант, со стороны финансовой выгоды, но определенно, хороший вариант для наработки опыта\навыков\умений в закадровой озвучке. Если у вас имеется все что нужно, вам это интересно, и вы готовы прорабатывать материал, сколько будет нужно (в пределах разумного), вот мой Telegram: @timothyyorkberry, куда вместе со своим сообщением, нужно вложить пример звучания своего голоса, в лучшем художественном\техническом качестве, которое вы только можете предоставить.