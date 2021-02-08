Озвучить ролик для ютуб

Необходимо озвучить текст на 3-4 минуты мужским голосом. Часть текста для ознакомления: "Общественность ничего не знает о Чернобыльской Зоне Отчуждения, кроме событий 1986-го и 2004-го годов. Однако в мире есть особо пронырливые и, как их ...