Необходимо озвучить текст на 3-4 минуты мужским голосом.

ОзвучиваниеЗакрыт111 заявок1730 просмотров
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Необходимо озвучить текст на 3-4 минуты мужским голосом.

Часть текста для ознакомления: "Общественность ничего не знает о Чернобыльской Зоне Отчуждения, кроме событий 1986-го и 2004-го годов. Однако в мире есть особо пронырливые и, как их часто называют, удачливые люди. В узких кругах общения они получили прозвище «Сталкер». Их истории, о причудливых и опасных существах, о законах физики, что дают сбой или перестают работать, и, конечно же, о прибыли, всегда находили слушателей и завлекали умы людей."

3 года назад
soldarking
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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