Дикторская озвучка (женский голос)

ОзвучиваниеЗавершен15 заявок411 просмотров
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Нужна озвучка для ролика, женский бодрый молодой голос, как в рекламе)

Текст: 

Привет, красотка!)

У тебя скоро свадьба?) какая же ты счастливаяяя 

Дай угадаю, ты хочешь чтобы в особенный день всё прошло идеально ?)

Я могу помочь тебе. У меня есть купон, который подарит тебе:

- свадебный чек лист, благодаря которому ты не упустишь ни одной важной детали !

- предсвадебную фотосессию со скидкой 50% !

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Всем клиентам я дарю видео для сторис в день фотосессии  комплименты не заставят себя долго ждать, а воспоминания станут волшебными ! 李

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3 года назад
guest_1568656393906
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
edeltety
Ольга 
43 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$8
11 дней
Прекрасный голос, все очень оперативно сделано, профессионал высшей категории!)
Отличный заказчик, рекомендую!
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