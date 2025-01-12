Добрый день. Нужно озвучить клип чистым русским голосом без акцента. Думаю это будет замечательное добавление в ваше портфолио. От вас необходимо короткое демо и реквизиты для оплаты. Ссылка на видео.

https://disk.yandex.ru/i/hVIpFkontW9uAw

Вот текст который нужно зачитать:

Ты хочешь больше энергии и свободы от велосипеда, но он устарел!

Стань командой Флитбайк! Долой скованные руки и расправь плечи! Инновационный привод на все тело - это новая веха велосипедизма и красоты!

Будь первым, порхай как птица!