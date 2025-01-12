Озвучка клипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок55 просмотров

Добрый день. Нужно озвучить клип чистым русским голосом без акцента. Думаю это будет замечательное добавление в ваше портфолио. От вас необходимо короткое демо и реквизиты для оплаты. Ссылка на видео.

https://disk.yandex.ru/i/hVIpFkontW9uAw

Вот текст который нужно зачитать:

Ты хочешь больше энергии и свободы от велосипеда, но он устарел!

Стань командой Флитбайк!  Долой скованные руки и расправь плечи! Инновационный привод на все тело - это новая веха велосипедизма и красоты!

Будь первым, порхай как птица!

Озвучка видео
3 месяца назад
Anton_Kraft
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arosenberg_speak
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