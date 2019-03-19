Нужно сделать видеоролик на несколько минут, в котором продемонстрировать и зачитать данную инструкцию https://traflinks.com/terms.html для клиентов, которые не любят читать:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучка ролика на русском языке
Ссылка на ролик https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=Xbg_8gVfdXg
Скидывайте Ваши примеры
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