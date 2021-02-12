Озвучка видеороликов на английском языке

Нужно озвучить мужским голосом около 500 коротких текстов примерно по 2 минуты каждый (они уже были озвучены несколько лет назад, теперь нужно перезаписать в лучшем качестве). Нужно озвучить все статьи до конца марта. Отправляйте пример аудио, ...