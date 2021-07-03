Рекламная озвучка по тексту

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Закрыт105 заявок1879 просмотров

Озвучить текст для компании по очищению воды. Начинать текст со слов: Вода- это основа нашей жизни…( далее по файлу) 

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