Требуется диктор для озвучивания 8 выпусков новостей на YouTube-канал о компьютерных играх. Каждый текст объемом 8700 знаков без пробелов необходимо начитать динамично и с выражением. Звук должен быть качественным, без шумов и технических ошибок. Оплата 15 долларов за выпуск, всего 120 долларов. Тексты поступают ежедневно до 18.00 по МСК, сдача до 23.00 по МСК.
Рекламная озвучка по тексту
Озвучить текст для компании по очищению воды. Начинать текст со слов: Вода- это основа нашей жизни…( далее по файлу)
Заявки фрилансеров
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