Немецкий язык

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт12 заявок566 просмотров

Добрый день!

Нужен автор для перевода/написания текстов на немецком. Стоимость - 80 руб./1000 знаков - перевод и 130 руб./1000 знаков написание.

Требования небольшие. Уровень Гугл переводчика — сразу минус, можете не писать.

Для работы обязательно потребуется скайп, поэтому сразу оставляйте его.

Ожидаемый объем: 20-30 тысяч знаков.

5 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад

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