Отредактировать описания и названия товаров в испаноязычном магазине

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка216 просмотров

Заказ для фрилансеров со знанием испанского языка.

Для испаноязычного интернет-магазина нужно выполнить следующую работу:

1) Проставить теги для товаров (1 товар = 1 тег)

2) Загрузить все эти товары из админ панели в магазин с английскими описаниями (1 нажатие кнопки = загрузка 1 товара). Всего товаров около 100.

3) В магазине заменить английский заголовок и описание товара на испанский (параллельно убрав мусор, отформатировав описание во встроенном редакторе, отредактировать ошибки, отредактировать заголовки). Описания и названия товаров на испанском прилагаются в отдельном файле (носители перевели). Вам нужно их только скопировать, правильно оформив.

Работы примерно на 1 рабочий день. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.

Предпочтение отдам исполнителю с быстрыми сроками и цене.

В заявках указывайте сразу цену и сроки.

7 лет назад
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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