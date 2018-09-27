Рерайт на испанском (мексиканском диалекте) + перевод элементов сайта

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Завершен1 заявка221 просмотр

Здравствуйте, нужно сделать рерайт 5 текстов на испанском (мексиканском) языке + перевести элементы сайта.

1.  Рерайт

Есть 5 текстов, нужно сделать SEO рерайт, вписать необходимое количество ключевых слов + по маске (примеру, образу и подобию) прописать мета-тэги (краткое описание и правильное название статьи).

Т.е. в итоге мы хотим получить 5 оптимизированных текстов с метатэгами (как прописывать метатэги объясним).

2. Элементы сайта

Около 50 слов и фраз (сумма, срок, информация ознакомительная, оформить заявку и т.п.)

Для всех слов есть скриншоты, т.е. будет виден контекст

Пожалуйста озвучивайте цену за 1800 символов, разумеется цену за метатэги и элементы сайта - назовете после ознакомления. 

P.S. В дальнейшем будет ещё много заказов на испанском языке

7 лет назад
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$100
20 дней
11 из 10, если ищите ответственного исполнителя это к Ирине. Подошла к проекту не то что с душой, а как будто от этого проекта зависит судьба человечества. Всё выполнила качественно и в срок. Дала уйму полезных советов и рекомендаций, посоветовалась с носителем языка, сделала аудит конкурентов. В общем, лучшего переводчика и копирайтера, я ещё не встречал. А работал я со многими...
Сергей, право слово, очень приятно получать о своей работе столь восторженные отзывы :-) Сотрудничество действительно порадовало. Четкая постановка задачи, искренняя доброжелательность, постоянное пребывание на связи, готовность прояснить любые непонятные моменты, серьезность и ответственность, хорошая оплата - побольше бы всем таких заказчиков!!! Спасибо Вам!

Заявки фрилансеров

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад