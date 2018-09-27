Ищем переводчиков на постоянной основе. Необходимо переводить художественную литературу (ранобэ) с английского языка. Переводить надо минимум от 6к символов в день. Оплата 25р за 1к символов без пробелов, также есть и другие возможности по устройству ...
Рерайт на испанском (мексиканском диалекте) + перевод элементов сайта
Здравствуйте, нужно сделать рерайт 5 текстов на испанском (мексиканском) языке + перевести элементы сайта.
1. Рерайт
Есть 5 текстов, нужно сделать SEO рерайт, вписать необходимое количество ключевых слов + по маске (примеру, образу и подобию) прописать мета-тэги (краткое описание и правильное название статьи).
Т.е. в итоге мы хотим получить 5 оптимизированных текстов с метатэгами (как прописывать метатэги объясним).
2. Элементы сайта
Около 50 слов и фраз (сумма, срок, информация ознакомительная, оформить заявку и т.п.)
Для всех слов есть скриншоты, т.е. будет виден контекст
Пожалуйста озвучивайте цену за 1800 символов, разумеется цену за метатэги и элементы сайта - назовете после ознакомления.
P.S. В дальнейшем будет ещё много заказов на испанском языке
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