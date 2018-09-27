Рерайт на испанском (мексиканском диалекте) + перевод элементов сайта

Здравствуйте, нужно сделать рерайт 5 текстов на испанском (мексиканском) языке + перевести элементы сайта.

1. Рерайт

Есть 5 текстов, нужно сделать SEO рерайт, вписать необходимое количество ключевых слов + по маске (примеру, образу и подобию) прописать мета-тэги (краткое описание и правильное название статьи).

Т.е. в итоге мы хотим получить 5 оптимизированных текстов с метатэгами (как прописывать метатэги объясним).

2. Элементы сайта

Около 50 слов и фраз (сумма, срок, информация ознакомительная, оформить заявку и т.п.)

Для всех слов есть скриншоты, т.е. будет виден контекст

Пожалуйста озвучивайте цену за 1800 символов, разумеется цену за метатэги и элементы сайта - назовете после ознакомления.

P.S. В дальнейшем будет ещё много заказов на испанском языке