Необходим перевод инструкции с английского языка на русский. Срок исполнения до завтра, утро. Дополнительно прикреплен файл с похожей инструкцией.
Перевести 5 тысяч знаков текста и откорректировать
Объем статьи 2500 слов или 17125 знаков без пробелов.
Нужно перевести 5 тысяч знаков текста и откорректировать статью.
Выбранный исполнитель
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