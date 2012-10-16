Перевести 5 тысяч знаков текста и откорректировать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок310 просмотров

Объем статьи 2500 слов или 17125 знаков без пробелов.

Нужно перевести 5 тысяч знаков текста и откорректировать статью.

13 лет назад
BarhanAnton
Антон 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$45
1 день
Спасибо Ольга за работу. Сделала, все как ее попросили, быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничество.
Антон - отличный заказчик, который ценит труд исполнителя. Легкий в общении. Проект обсудили быстро, работа оплачена сразу же! Желаю вам удачи и обращайтесь еще:)

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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