Перевод абзаца на французский

Нужно перевести инструкцию по монтажу битумной черепицы с англ. на рус. язык.Прошу обращаться только опытных и разберающихся в специфике кровли людей.Объем переводимого текста довольно большой -- более 300 стр.А4 формата с картинками и схемами.Перевисти нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести текст из 30 слов на французский. Заказ отдаю параллельно сразу 3-м человекам. расчет в случае совпадения текстов с теми, у кого они совпали, т.к. не знаю французского.
бюджет 5 у.е. каждому. расчет до конца недели
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