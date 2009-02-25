Перевод абзаца на французский

ПереводыЗавершен9 заявок259 просмотров
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Нужно перевести текст из 30 слов на французский. Заказ отдаю параллельно сразу 3-м человекам. расчет в случае совпадения текстов с теми, у кого они совпали, т.к. не знаю французского.

бюджет 5 у.е. каждому. расчет до конца недели

15 лет назад
newwaver
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Справилась оперативно! оценка - 10 баллов! Огромное спасибо! Уверен, что на столько же приятна в живом общении, как и по асе! Спасибо еще раз!:)
Замечательный заказчик! Честный и порядочный. Работать с Артуром действительно приятно)
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