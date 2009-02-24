Перевод инструкции по монтажу битумной черепицы

Нужно перевести инструкцию по монтажу битумной черепицы с англ. на рус. язык.Прошу обращаться только опытных и разберающихся в специфике кровли людей.Объем переводимого текста довольно большой -- более 300 стр.А4 формата с картинками и схемами.Перевисти нужно книгу в электроггом виде.

Для проверки Вашей компетенции нужно будет перевести одну страницу.Прошу присылать Ваши предложения на почту [email protected]