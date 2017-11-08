Перевод описаний товаров (тестовое)

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Закрыт15 заявок249 просмотров

В отклике обязательно(!) дайте ответ на следующие вопросы:

1) Вы работаете как команда или одиночный специалист?

2) Укажите языки с которых можете переводить тексты и если есть, Ваши расценки на переводы текстов.

3) В качестве тестового задания предлагается выполнить перевод 2 небольших описаний товаров с русского на английский (задание приложено к проекту).

8 лет назад
Roman-teamdeal
Роман 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров