Перевод описаний товаров (тестовое)

В отклике обязательно(!) дайте ответ на следующие вопросы:

1) Вы работаете как команда или одиночный специалист?

2) Укажите языки с которых можете переводить тексты и если есть, Ваши расценки на переводы текстов.

3) В качестве тестового задания предлагается выполнить перевод 2 небольших описаний товаров с русского на английский (задание приложено к проекту).