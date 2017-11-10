Перевод с украинского на английский - около 2 стр.

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Завершен7 заявок200 просмотров

Перевод отдельных фраз и текстов новостей для сайта ресторанной тематики.

Текст выбран в таблицу в формате doc.

Оплата на карту Приват.

8 лет назад
yarega
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
8 лет назад
$6
1 день
Все отлично, спасибо!
Благодарю за отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
8 лет назад