Перевод с русского на польский

$2
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Закрыт1 заявка122 просмотра

Требуется выполнить перевод с русского на польский текста объёмом 9 страниц с русского на польский, ставка 150 руб за 1800 зсп.

8 лет назад
LyubovZ
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров