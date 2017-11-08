Добрый день! (пожалуйста в заявке добавляйте тестовый перевод одного-нескольких абзацев из статей что в примерах) Вы оттачиваете мастерство переводов и работы с текстами, или только хотите попробовать свои силы на этом ...
Перевод с русского на польский
Требуется выполнить перевод с русского на польский текста объёмом 9 страниц с русского на польский, ставка 150 руб за 1800 зсп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы291 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется выполнить перевод с турецкого на русский объёмом 3 страницы. Ставка 230 руб за 1800 зсп.Переводы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! По данной ссылке: https://www.elsevier.com/events/conferences/upcoming-conferences нужен перевод названия конференции на русском и краткое описание в 2-3 предложения, по типу: пройдет там, такого-то числа, будут рассматриваться вопросы такие-то. Кто может сделать? ...Переводы31 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужно перевести не сложный текст с английского на португальскийПереводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно перевести не сложный текст с английского на турецкийПереводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести не сложный текст с английского на итальянскийПереводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести каталог с английского на русский. То есть чтобы вид был тот же,только на русском языке.Перевод должен быть грамотным и логичнымПереводы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Ищу переводчика с высоким владением польским. Большие объемы работы. Тема - упаковочное оборудование (пленка). Указывайте стоимость за 1000 ЗБП!Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо перевести INI-файл программы на несколько языков - испанский - итальянский - немецкий - французский Порядка 200 строк Интересует стоимость за 1000 знаковПереводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Требуется выполнить перевод с русского на польский 18 страниц юридического текста. Срок выполнения заказа до 09.11.2017, ставка 150 руб за 1800 зсп.Переводы10 заявокЗакрыт8 лет назад