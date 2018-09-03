Перевод. Перевести текст с Английского на русский.

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Закрыт57 заявок569 просмотров

Есть текст. Нужно перевести его с английского на русский. Стоимость за 1000 символов?

7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров