нужно перевести текст для сайта, и также потом перевести описание фильмов с русского на английский. Мы будем рады в дальнейшем продолжить сотрудничество.
Перевод приложения на французский
Необходимо сделать небольшой перевод части описания и интерфейса андроид приложения на французский язык. Всего около 1600 символов текста с пробелами. Пишите срок выполнения и желаемую оплату.
Заявки фрилансеров
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