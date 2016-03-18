Расшифровка, английский, мед. тематика

$25
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  2. Переводы
Закрыт9 заявок340 просмотров

Здравствуйте, в команду набираем исполнителей расшифровки английских аудиозаписей медицинской тематики. Оплата – 25 рублей за минуту. Оплата по факту выполнения, так как заказчик платит только после проверки работы. Если условия устраивают, ждем ваших заявок.

9 лет назад
KirilyukO
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров