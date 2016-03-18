Здравствуйте! Необходимо литературно перевести статьи. Перед этим проверить, нет ли их переводов в Интернете, так как нужен уникальный перевод. Цена, срок?
Подобрать статьи и сделать их перевод
Здравствуйте!
Необходимо подобрать и литературно перевести статьи. На английском или на французском - оригинал, перевод сделать на русский. Источники предоставить.
Тема: Творчество Luciano Pavarotti.
Перед этим проверить, нет ли их переводов в Интернете, так как нужен уникальный перевод.
Нужный объем - 10 стр. А4 12 шрифт 1 интервал.
Цена, срок?
Заявки фрилансеров
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