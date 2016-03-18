Подобрать статьи и сделать их перевод

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Закрыт18 заявок286 просмотров

Здравствуйте! 

Необходимо подобрать и литературно перевести статьи. На английском или на французском - оригинал, перевод сделать на русский. Источники предоставить.

Тема: Творчество Luciano Pavarotti.

Перед этим проверить, нет ли их переводов в Интернете, так как нужен уникальный перевод.

Нужный объем - 10 стр. А4 12 шрифт 1 интервал.

Цена, срок?

9 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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