Перевод статей с английского на русский

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Завершен28 заявок362 просмотра

Здравствуйте! 

Необходимо литературно перевести статьи.

Перед этим проверить, нет ли их переводов в Интернете, так как нужен уникальный перевод.

Цена, срок?

9 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Cheshire_smile
Наталья 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

Cheshire_smile
Наталья 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад