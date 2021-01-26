Перевод текст на немецкий язык

Перевести книгу на английский язык. 10 страниц А4. Сразу пишите цену вашу. Обязательно наличие опыта. Спасибо.
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https://drive.google.com/file/d/1mgV73Mhgza9Z30GimiWOdH2p9usHJO6O/view?usp=sharing
4500 слов
без автопереводчиков (носители языка будут вычитывать потом)
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