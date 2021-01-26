Перевод текст на немецкий язык

ПереводыЗавершен1 заявка163 просмотра
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https://drive.google.com/file/d/1mgV73Mhgza9Z30GimiWOdH2p9usHJO6O/view?usp=sharing

4500 слов

без автопереводчиков (носители языка будут вычитывать потом)

3 года назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
elenalugovtceva
Елена 
28 летАвстрия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Успешное сотрудничество, благодарю Вас
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