Перевод текста на агл язык

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Закрыт1 заявка231 просмотр

Здравствуйте, мы международная компания в зооиндустрии.  Нам нужны переводы на английский язык, есть готовые тексты на русском(для соцсетей). 

Примерно 2к символов, хотели бы предложить вам сотрудничество.

4 года назад
Collar_global
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Была
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Алексей
 
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