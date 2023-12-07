Потрібні перекладачі

Потрібен послідовний переклад на турецьку мову для супроводу делегації з Туреччини у складі кількох осіб, яка протягом трьох тижнів відвідуватиме сільськогосподарські підприємства по Україні.
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Нам потрібні хороші перекладачі для перекладу наших файлів і книг з англійської на українську.
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