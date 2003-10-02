Перекладач турецької мови

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Потрібен послідовний переклад на турецьку мову для супроводу делегації з Туреччини у складі кількох осіб, яка протягом трьох тижнів відвідуватиме сільськогосподарські підприємства по Україні. 

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