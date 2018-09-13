Медицинское заключение. 1/2 листа А4. Файл прилагается.
Проверка перевода с русского на английский
Был произведен перевод с русского на английский. Нужно проверить адекватность и правильность написанного текста, пр и необходимости внести соответствующие правки.
Только для опытных пользователей с достаточным количеством отзывов.
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