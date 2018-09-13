Проверка перевода с русского на английский

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Завершен12 заявок284 просмотра

Был произведен перевод с русского на английский. Нужно проверить адекватность и правильность написанного текста, пр и необходимости внести соответствующие правки.

Только для опытных пользователей с достаточным количеством отзывов.

7 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Все сделано хорошо! Качество на высоком уровне! Буду обращаться еще!
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад