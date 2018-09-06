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Переводчик с китайского на русский, медицина
Здравствуйте, уважаемые переводчики.
Есть объемный проект по переводу с китайского на русский. Тематика медицинская.
Переводы больших объемов. Сейчас есть отсканированная книга на перевод. Срок дается большой (месяц-полтора на работу). Ставка 200грн (500руб) за 4500 знаков с пробелами выходного русского текста. Работа по пост оплате! Понимаю, что деньги не ахти какие большие, но это компенсируется большим объемом и большими сроками на работу. Есть также предыдущие переводы похожих книг, по похожей тематике. Возможно, они пригодятся для облегчения работы и понимания, какого уровня качества нужен перевод.
По этой ссылке есть текущий заказ: dropmefiles.com/uR9NN
По этой ссылке пример предыдущей переведенной книги по похожей тематике: dropmefiles.com/nKfeD
Ориентироваться на качество перевода нужно именно по этому документу.
Условия только такие, как я указал. К сожалению, повысить ставку не получится. Однако, если Вы будете качественно переводить, то, возможно, сможем сотрудничать на постоянной основе. Торопить Вас никто не будет.
Если все вышеизложенное устраивает, нужно обязательно будет сделать небольшое тестовое задание. По ссылке нового заказа, новой книги, перевести изображение img308.jpg. Там три абзаца всего. Тестовое не оплачивается. Присылайте Ваши тестовые задания в лс. Спасибо за внимание!
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