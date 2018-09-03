Качественный перевод

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Закрыт16 заявок278 просмотров

Нужно написать шаблоны писем для клиентов на английском языке исходя из ТЗ. 

примеры писем есть на английском и будет задание ТЗ на русском языке

7 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров