Перевести инструкцию к лекарству (ENG>RU)

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Завершен4 заявки306 просмотров

Необходимо перевести инструкцию к лекарственному препарату с английского на русский

Максимально дословно, с научными и медицинскими терминами, и в ту же очередь человек без мед образования +- должен понимать о чем речь

Исходный текст на фотографиях (закреп) - мозаика из 4 частей, необходимо собрать все в верной последовательности

Сам перевод необходимо предоставить в pdf

Рассматриваю заявки с сроками и ценой

7 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$13
1 день
Всё сделано качественно и в срок. Был небольшой косяк с моей стороны с качеством предоставленного изображения. Заказом доволен, исполнителя советую для перевода инструкций мед препаратов.
Отлично поработали. Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад