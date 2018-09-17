Перевести с рус. на eng. текст около 7К символов

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Завершен1 заявка143 просмотра

Перевести с рус. на eng. текст около 7К символов. Тема: мировоззрение,история, философия.

P.S. Исполнитель уже известен.

7 лет назад
senya1985
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$15
6 дней
Хорошо. Продолжаем сотрудничество.
Спасибо, Сергей, за интересный заказ! Работаем дальше!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад