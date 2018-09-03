Дан список предложений. В каждом из них выделено некоторое слово. Пример: a. But when we're speaking English, he has to [add] a' please', a' thank you', and a smile. b. New visitors ...
Требуется перевод медицинских справок с рус на англ
Требуется перевод медицинских справок с русского на английский
Пожалуйста укажите цену за 1800 знаков
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать шаблоны писем для клиентов на английском языке исходя из ТЗ. примеры писем есть на английском и будет задание ТЗ на русском языкеПереводы16 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевести с рус. на eng. текст около 7К символов. Тема: мировоззрение,история, философия. P.S. Исполнитель уже известен.Завершен7 лет назад
Необходимо перевести инструкцию к лекарственному препарату с английского на русский Максимально дословно, с научными и медицинскими терминами, и в ту же очередь человек без мед образования +- должен понимать о чем речь Исходный ...Завершен7 лет назад
Есть текст. Нужно перевести его с английского на русский. Стоимость за 1000 символов?Переводы57 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Заказ для фрилансеров со знанием испанского языка. Для испаноязычного интернет-магазина нужно выполнить следующую работу: 1) Проставить теги для товаров (1 товар = 1 тег) 2) Загрузить все эти ...Переводы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать рерайт 5 текстов на испанском (мексиканском) языке + перевести элементы сайта. 1. Рерайт Есть 5 текстов, нужно сделать SEO рерайт, вписать необходимое количество ключевых слов + по маске (примеру, образу ...Завершен7 лет назад
Необходим перевод всего примерно 13 тыс. слов. Всю работу разбиваем на 3 блока. В данной задаче рассматривается подрядчик на 1 блок. Перевод примерно 12 страниц (где-то 3000 слов или 23 ...Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести с русского на английский текст примерно 1000 слов 7000 знаков. Текст презентационного направления c русскоязычного сайта-визитки. Текст, разбит на абзацы с разным смыслом, с фразеологическими оборотами. Нужен профессиональный переводчик, желательно носитель языка, ...Завершен7 лет назад
Тематика общая. Пожалуйста, указыайте стоимость в грн за 1800 символов с пробелами по исходнику.Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад