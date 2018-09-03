Нужно написать шаблоны писем для клиентов на английском языке исходя из ТЗ. примеры писем есть на английском и будет задание ТЗ на русском языке
Разметка вариантов употребления слов в предложениях
Дан список предложений. В каждом из них выделено некоторое слово.
Пример:
a. But when we're speaking English, he has to [add] a' please', a' thank you', and a smile.
b. New visitors find their old schools or workplaces, which are usually listed on the web page and then [add] their names to the list of people already registered.
Дано несколько вариантов употребления выделенного слова.
Пример:
1. PUT WITH
2. CALCULATE
3. SAY MORE
Надо проставить, в каком смысле использовано слово:
a-3
b-1
Всего предложений 8315.
Требования к исполнителю. Базовые навыки работы с Google spreadsheets или Excel. Знание английского как минимум upper-intermediate, опыт работы с текстами на английском.
Заявки фрилансеров
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