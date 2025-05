Разметка вариантов употребления слов в предложениях

Дан список предложений. В каждом из них выделено некоторое слово.

Пример:

a. But when we're speaking English, he has to [add] a' please', a' thank you', and a smile.

b. New visitors find their old schools or workplaces, which are usually listed on the web page and then [add] their names to the list of people already registered.

Дано несколько вариантов употребления выделенного слова.

Пример:

1. PUT WITH

2. CALCULATE

3. SAY MORE

Надо проставить, в каком смысле использовано слово:

a-3

b-1

Всего предложений 8315.

Требования к исполнителю. Базовые навыки работы с Google spreadsheets или Excel. Знание английского как минимум upper-intermediate, опыт работы с текстами на английском.