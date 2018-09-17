Перевод видео с английского

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен21 заявка419 просмотров

Просто в  текст написать (только первые 3 минуты видео). Видео в хорошем качестве.

7 лет назад
AnnCreator
Анастасия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов

Выбранный исполнитель

trinity-hf
Жанна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Спасибо большое за качественное аудирование!:)
Анастасия - добросовестный заказчик. Задачу поставила чётко, оплатила в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

trinity-hf
Жанна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад