Перевод текста с русского на английский

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Завершен3 заявки325 просмотров

Медицинское заключение. 1/2 листа А4. Файл прилагается.

7 лет назад
Tigrov
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
7 лет назад
$5
1 день
Спасибо за качественный перевод.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
7 лет назад