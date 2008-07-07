Необходимо найти контактные данные печатных и интернет изданий IT рынка. Эти издания должны бесплатно публиковать соответствующие материалы на своих страницах. Тематика наших материалов - распределённый IT консалтинг. Всю информацию (e-mail, ФИО контактного лица) нужно ...
Необходимо найти ресурсы конкурентов
Итак, нам нужен найденный и отобранный вашим просмотром список сайтов, ресурсов, на русском, английском, и других,посвященные исключительно тем кому за 40 лет, то есть старичкам, пожилым, бабушкам, дедушкам.
не менее 30% сайтов должно быть сайты знакомств, которые делают акцент на данный возраст....
30% повседневыне интересы данного контингента - быт, дом, еда, дети , внуки, обсуждения и т.д.
остальное нужно 40% сайты посвященные здоровью, спорту культурному и творческому развитию данных людей, и.т.д.
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