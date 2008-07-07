Необходимо найти ресурсы конкурентов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Поиск информации
Завершен7 заявок269 просмотров

Итак, нам нужен найденный и отобранный вашим просмотром список сайтов, ресурсов, на русском, английском, и других,посвященные исключительно тем кому за 40 лет, то есть старичкам, пожилым, бабушкам, дедушкам.

не менее 30% сайтов должно быть сайты знакомств, которые делают акцент на данный возраст....

30% повседневыне интересы данного контингента - быт, дом, еда, дети , внуки, обсуждения и т.д.

остальное нужно 40% сайты посвященные здоровью, спорту культурному и творческому развитию данных людей, и.т.д.

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

86com
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$30
Все замечательно! Профессионально подошел к делу! Быстро и качественно выполнил! Открыл нам глаза на многое.... Спасибо! Рекоммендую.
Заказ выполнил, оплату получил в полном объёме. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

86com
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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