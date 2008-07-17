Поиск контактных данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поиск информации
Завершен10 заявок394 просмотра

Необходимо найти контактные данные печатных и интернет изданий IT рынка. Эти издания должны бесплатно публиковать соответствующие материалы на своих страницах. Тематика наших материалов - распределённый IT консалтинг.

Всю информацию (e-mail, ФИО контактного лица) нужно будет занести в таблицу Excel.

Свои цены за кол-во найденных контактов оставляйте НИЖЕ!

В асю, почту и в приват, пожалуйста, не пишите!

17 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

VinCity
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$31
Спасибо, Игорь, за четко выполненную и качественную работу. Буду сама обращаться и всем рекомендую!
Супер работодатель! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Что еще надо? Буду рад продолжать сотрудничество!

Заявки фрилансеров

VinCity
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Найти издания IT тематики

    $50

    Необходимо найти контактные данные изданий IT рынка, бесплатно размещающих на своих страницах материалы. Тематика материалов : распределённый IT консалтинг. Результат оформить в таблицу Exel. Предложения оставляйте ниже: 1. цена и количество ...

    Поиск информациинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Собрать базу контактов интернет-СМИ

    Открываем Яндекс.Каталог (yaca.yandex.ru), и выбираем оттуда российские интернет-СМИ. Заходим на сайты и копируем оттуда в xls-файл контакты (имейл), куда высылать статьи для публикации, а также контактное лицо. Требуемые тематики СМИ: общее, новости, ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Собрать базу сайтов

    $250

    Создать базу сайтов web cam направлености, аналог streamate.com, livejasmine.com, met-art.com и т.д. Чем больше и эсклюзивнее сайтов вы найдёте, тем больше получите.

    Поиск информации13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск информации в Интернете

    Необходимо на заданных сайтах найти интересующую информацию и копировать ее в виде ссылок на странички с этой инфой. Оплату за одну такую ссылку жду в асю или сюда. ...

    Поиск информации9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Найти скрипт / разработчиков

    Скрипт - WebSiteTree Pro Необходимо найти скрипты студии, которая приостановила свою деятельность. Сайт разработчиков http://www.creatwebsoft.com/ - не работает Продукт основанный на joomla - ...

    Joomla
    Поиск информации2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск информации

    Добрый день, требуется найти все(в г.Москва) организации, которые занимаются организацией праздников, концертов, конференций и т.д., эти компании называют еще "Event-компании". Какая информация нужна по этим компаниям: название компании, адрес((почтовый) если он имеется на сайте)), номер ...

    Поиск информации11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск информации в Интернет

    Требуется сформировать базу данных заказчиков контекстной рекламы в поисковой системе Google. Заказчики из Украины, направление - строительные материалы. Приоритетность поиска по величине ставок CPC (можно использовать аналитические отчёты других ...

    Поиск информации6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад