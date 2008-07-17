Поиск контактных данных

Необходимо найти контактные данные печатных и интернет изданий IT рынка. Эти издания должны бесплатно публиковать соответствующие материалы на своих страницах. Тематика наших материалов - распределённый IT консалтинг.

Всю информацию (e-mail, ФИО контактного лица) нужно будет занести в таблицу Excel.

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