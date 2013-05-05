Тематика клоуны и воздушные шары.РБ, Минск, а результат- до 5 места Яндекс.
Написать 200 естественных анкоров
по двум ключевым фразам
интернет магазин тканей для штор
купить ткань для штор
Просьба отписыватся только тем кто "в теме" и в курсе чем отличаются анкоры сгенерированные скажем, генератором в sape от написанных человеком.
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